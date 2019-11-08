Нурмагомедов заявил, что после завершения карьеры хотел бы видеть чемпионом UFC Махачева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы передать пояс своему другу и соотечественнику Исламу Махачеву.

«Конец карьеры уже не за горами — пара боёв. Не хочу оставлять пояс кому попало. Хотелось бы, чтобы была смена поколений. Чтобы я оставил пояс, а его подхватил Ислам Махачев. Было бы хорошо, чтобы мой уход совпал с чемпионским поединком Ислама», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

В настоящее время в послужном списке россиянина значится 28 побед на профессиональном уровне и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов рассказал, почему не собирается менять весовую категорию.