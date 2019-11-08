Нурмагомедов рассказал, почему не собирается менять весовую категорию

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него есть незаконченные дела в лёгком дивизионе.

«Конечно, я бы хотел, чтобы все пояса были у меня. Но я реально смотрю на вещи. Защищать пояса в двух категориях тяжело. И мне комфортно в 70 кг. Есть что доказывать там, есть незаконченные дела», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

На протяжении всей карьеры россиянин выступает в лёгкой весовой категории.

Ранее Нурмагомедов заявил, что бой с Мейвезером не входит в его планы на следующий год.