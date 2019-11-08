Нурмагомедов заявил, что бой с Мейвезером не входит в его планы на следующий год

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует проведение поединка против экс-чемпиона мира по боксу в нескольких весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Нурмагомедов заявил, что бой с Мейвезером не входит в его планы на следующий год
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«Мейвезер? На следующий год у меня нет планов даже думать о боксе», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Американский боксёр заявил, что был бы заинтересован в проведении поединка с российским бойцом по правилам бокса. Мейвезер уже имел опыт встречи в ринге с бойцом смешанных единоборств. В 2017 году американец нокаутировал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Ранее Нурмагомедов заявил, что на 95% следующий бой будет против Фергюсона.

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