Нурмагомедов заявил, что бой с Мейвезером не входит в его планы на следующий год

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует проведение поединка против экс-чемпиона мира по боксу в нескольких весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

«Мейвезер? На следующий год у меня нет планов даже думать о боксе», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Американский боксёр заявил, что был бы заинтересован в проведении поединка с российским бойцом по правилам бокса. Мейвезер уже имел опыт встречи в ринге с бойцом смешанных единоборств. В 2017 году американец нокаутировал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Ранее Нурмагомедов заявил, что на 95% следующий бой будет против Фергюсона.