Напавший на Озила и Колашинаца приговорён к десяти годам тюрьмы
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Об этом сообщает The Guardian. Смит вместе с подельником Джорданом Нортовером 25 июля совершили нападение на машину, в которой находились футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац. Угрожая ножом, преступники хотели ограбить спортсменов.
Колашинац голыми руками пошёл против преступников и отогнал их от машины, в результате чего нападавшие скрылись.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ.