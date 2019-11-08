Напавший на Озила и Колашинаца приговорён к десяти годам тюрьмы

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Эшли Смит, один из двух нападавших на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, был приговорён к десяти годам лишения свободы.
Напавший на Озила и Колашинаца приговорён к десяти годам тюрьмы
  • © Andy Rowland, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Guardian. Смит вместе с подельником Джорданом Нортовером 25 июля совершили нападение на машину, в которой находились футболисты «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац. Угрожая ножом, преступники хотели ограбить спортсменов.

Колашинац голыми руками пошёл против преступников и отогнал их от машины, в результате чего нападавшие скрылись.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ.

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