«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ

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В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» и португальская «Витория Гимарайеш» сыграли вничью.
«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ
  • ©arsenal.com

Матч, проходивший в Гимарайеше, завершился со счётом 1:1.

В составе «Арсенала» забил Шкодран Мустафи, открывший счёт на 81-й минуте. На первой компенсированной минуте ко второму тайму «Витория» сравняла счёт усилиями Бруно Дуарте.

«Арсенал» лидирует в группе F, имея 10 набранных очков после четырёх матчей. Лондонцы опережают ближайших конкурентов, «Стандарт» и «Айнтрахт», на четыре пункта.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину.

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