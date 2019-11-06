Подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину

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Двое подозреваемых признали свою вину в нападении на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца.
Подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину
  • Reuters

Как сообщает сайт лондонской полиции, 26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит признались в попытке вооружённого ограбления футболистов «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца. Приговор по данному делу будет вынесен 8 ноября.

26 июля 2019 года двое мужчин на скутерах окружили автомобиль Озила и заставили его выйти из машины. Немец побежал в соседнее кафе за помощью, а в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал вместе с ним. Босниец атаковал бандитов и вынудил их скрыться

Ранее сообщалось, что известно о скандале вокруг капитана «Арсенала» Джаки.

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