В Санкт-Петербурге запустили автобусы в клубных цветах «Зенита»

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По улицам Санкт-Петербурга отныне будут курсировать два автобуса в цветах ФК «Зенит».
В Санкт-Петербурге запустили автобусы в клубных цветах «Зенита»
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболисты и тренерский состав «Зенита» стали первыми пассажирами данного общественного транспорта.

«Это отличный шаг для привлечения новых поклонников. У футбольного клуба «Зенит» особое положение в Санкт-Петербурге, в городе любят футбол и город ассоциируется с нашей командой. Рады вместе с игроками основной команды, «Зенита»-2 и молодежного состава стать первыми пассажирами новых автобусов. Уверен, чем больше людей будут пользоваться общественным транспортом, тем комфортнее и удобнее станет на дорогах», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

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