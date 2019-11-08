В Санкт-Петербурге запустили автобусы в клубных цветах «Зенита»

По улицам Санкт-Петербурга отныне будут курсировать два автобуса в цветах ФК «Зенит».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболисты и тренерский состав «Зенита» стали первыми пассажирами данного общественного транспорта.

«Это отличный шаг для привлечения новых поклонников. У футбольного клуба «Зенит» особое положение в Санкт-Петербурге, в городе любят футбол и город ассоциируется с нашей командой. Рады вместе с игроками основной команды, «Зенита»-2 и молодежного состава стать первыми пассажирами новых автобусов. Уверен, чем больше людей будут пользоваться общественным транспортом, тем комфортнее и удобнее станет на дорогах», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.