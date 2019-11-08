Авербух считает, что Щербакова выиграет этап Гран-при в Китае

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 Илья Авербух подвёл итоги короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Авербух считает, что Щербакова выиграет этап Гран-при в Китае
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«Я считаю, что судьи недостаточно высоко оценили Щербакову в короткой программе на Skate America, её явно засудили. Думаю, всё по делу, и то, что Аня на десять или восемь баллов улучшила свой результат, — это вполне заслуженно. Туктамышева упала на тройном акселе? Это спорт, сложнейший элемент, у кого-то получается, а у кого-то нет. Состав женского турнира в Китае не слишком сильный. Понятно, что Аня Щербакова, скорее всего, не отдаст этот турнир, но Елизавета может продолжать бороться, у неё есть соперницы, которых она может обыгрывать», — цитирует Авербуха Sport24.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае. Россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова идут четвёртой и пятой соответственно.

Ранее Тарасова прокомментировала падение Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

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