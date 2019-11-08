Тарасова прокомментировала падение Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление от падения россиянки Елизаветы Туктамышевой во время короткой программы на этапе Гран-при в Китае.

«Очень жаль, конечно. Это совершенно ни к чему, потому что она борется за попадание в финал. Мне кажется, что она набрала большую скорость, чем обычно. Зашла на аксель не под тем углом. Посмотрите, насколько она стала эмоциональнее. Как Туктамышева подтянула программу. У неё всё стало доделано. Я так люблю. Мне и в голову не могло прийти, что она сорвёт аксель. Как же жаль», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Во время проката короткой программы Туктамышева упала на тройном акселе и сдвоила двойной тулуп в каскаде с тройным флипом. Перед произвольной программой россиянка занимает четвёртое место.

Ранее Туктамышева назвала причину своего падения в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.