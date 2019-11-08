Хабилов готов провести второй бой с Масвидалем

Короткая ссылка
Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов заявил, что готов вновь встретиться с американцем Хорхе Масвидалем в октагоне.
Хабилов готов провести второй бой с Масвидалем
  • @rustam_khabilov
  • Instagram

«Все вспоминают мою встречу с Масвидалем. Тогда я не просто побил его, а отправил в нокдаун ударом с разворота. С ним подобное не случалось. Думаю, могли бы закатить ещё один подобный поединок. В тот раз мы выложились на все 100% и получили награду «Бой вечера». Тогда мы бились в лёгком весе, в полусреднем было бы ещё веселее», — сказал Хабилов в интервью RT.

Хабилов и Масвидаль встречались на турнире UFC Fight Night 31 в ноябре 2013 года. Схватка продлилась все три раунда, а судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Ранее он заявил, что Бен Аскрен ничего не представляет из себя в стойке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить