Хабилов об Аскрене: в стойке он ноль

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Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов признался, что не удивлён двум подряд поражениям экс-чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена.
Хабилов об Аскрене: в стойке он ноль
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«Всегда знал, что Аскрен не такой сильный боец. Да, он успешно выступал в организациях, где не было допинг-тестирования, но сейчас вы видите, как складывались его последние поединки. Думаю, в следующий раз он тоже проиграет и решит завершить карьеру», — заявил Хабилов в интервью RT.

При этом россиянин признался, что сам не прочь сразиться с американцем.

«Да, это интересный боец. В стойке он ноль, можно было бы с ним подраться. Уверен, что не позволил бы ему пройти в ноги», — заключил Хабилов.

Ранее он ответил, почему в стране негативно реагируют на поединки между россиянами в UFC.

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