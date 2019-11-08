Хабилов об Аскрене: в стойке он ноль
- @rustam_khabilov
«Всегда знал, что Аскрен не такой сильный боец. Да, он успешно выступал в организациях, где не было допинг-тестирования, но сейчас вы видите, как складывались его последние поединки. Думаю, в следующий раз он тоже проиграет и решит завершить карьеру», — заявил Хабилов в интервью RT.
При этом россиянин признался, что сам не прочь сразиться с американцем.
«Да, это интересный боец. В стойке он ноль, можно было бы с ним подраться. Уверен, что не позволил бы ему пройти в ноги», — заключил Хабилов.
Ранее он ответил, почему в стране негативно реагируют на поединки между россиянами в UFC.