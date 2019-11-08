Хабилов рассказал, почему в стране негативно относятся к боям между россиянами в UFC

Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов ответил, почему в стране негативно относятся к проведению поединков между соотечественниками в UFC.

«В UFC не так много российских бойцов. Например, бразильцы дерутся между собой только в крайних случаях, когда решается судьба боя за титул. Думаю, их болельщикам также неинтересно наблюдать за битвой между двумя средними спортсменами. Другое дело, если бьются топ-атлеты», — сказал Хабилов в интервью RT.

На турнире UFC Fight Night 163 в Москве Хабилов сразится со своим соотечественником Сергеем Хандожко в первом бою между россиянами в истории UFC.

Ранее спортсмен назвал самого везучего бойца UFC.