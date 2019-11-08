Чемпионку Australian Open уличили в применении допинга

Чемпионка Australian Open 2017 года в миксте американка Эбигейл Спирс отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF), проба 38-летней спортсменки с US Open, взятая в августе 2019 года, дала положительный результат — были выявлены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов.

Помимо победы на Australian Open 2017 года, в активе Спирс 21 титул на турнирах WTA в парном разряде. Она также неоднократно выходила в полуфиналы на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что WADA потратило порядка $8 млн на расследование по России.