WADA потратило порядка $8 млн на расследование по России
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«У меня нет точных данных, но расследования обходятся нам очень дорого. И они продолжаются. Думаю, мы приблизились к сумме $8 млн, если считать с первого расследования», — приводит слова Ниггли ТАСС.
WADA запустило расследование в 2014 году, на основании интервью экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В настоящее время агентство расследует манипуляции с положительными допинг-пробами в данной лаборатории.
Ранее новый глава WADA Банька высказался о санкциях в отношении российского спорта.