WADA потратило порядка $8 млн на расследование по России

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал, в какую сумму обошлось организации расследование допингового скандала в российском спорте.
WADA потратило порядка $8 млн на расследование по России
  • © AFP

«У меня нет точных данных, но расследования обходятся нам очень дорого. И они продолжаются. Думаю, мы приблизились к сумме $8 млн, если считать с первого расследования», — приводит слова Ниггли ТАСС.

WADA запустило расследование в 2014 году, на основании интервью экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В настоящее время агентство расследует манипуляции с положительными допинг-пробами в данной лаборатории.

Ранее новый глава WADA Банька высказался о санкциях в отношении российского спорта.

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