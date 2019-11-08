Дебют Гассиева в тяжёлом весе состоится в январе 2020 года
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- РИА Новости
По словам представителя команды Гассиева, которые передаёт ТАСС, российский боксёр не намерен форсировать свою подготовку и планирует выйти на ринг в январе 2020 года.
Имя соперника, а также точная дата и место проведения боя не уточняются.
Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе с американцем Джоуи Давейко, запланированный на 27 июля, был отменён из-за травмы россиянина. Позднее появилась информация, что он дебютирует в тяжёлом весе в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, что Сергею Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года.