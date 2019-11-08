Пархоменко заявил, что сборная России будет настраиваться на победу в полуфинале Межконтинентального кубка

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Голкипер сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко прокомментировал выход команды в полуфинал Межконтинентального кубка.
Пархоменко заявил, что сборная России будет настраиваться на победу в полуфинале Межконтинентального кубка
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«Мысли самые приятные и ожидание — только победы. Испания очень хороший соперник и отличная проверка каждого из нас, кто на что способен. Настрой только на победу, и никак иначе. Будем выходить и побеждать», — рассказал Пархоменко RT.

Он отметил, что к чемпионату мира сборная России подойдёт в оптимальном состоянии.

«Кто-то сейчас отдыхает и получает заряд новых эмоций, а кто-то здесь, на Кубке, проявляет себя, чтобы получить возможность вызова на главный турнир этого насыщенного года. Тренеры сделают свой выбор после Кубка, уверен, они сделают его объективно. Моя задача — здесь и сейчас помогать команде побеждать. А об остальном будем думать уже после», — добавил спортсмен.

Полуфинал Межконтинентального кубка Россия — Испания состоится 8 ноября и начнётся в 17:45 мск.

Ранее Максим Чужков рассказал, за счёт чего сборная России успешно выступает на Межконтинентальном кубке.

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