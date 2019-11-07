Чужков рассказал, за счёт чего сборная России успешно выступает на Межконтинентальном кубке

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Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал мнение о составе команды на Межконтинентальном кубке.
Чужков рассказал, за счёт чего сборная России успешно выступает на Межконтинентальном кубке
  • РИА Новости

«Экспериментальный состав. На этот турнир тренер дал отдохнуть практически всем лидерам перед чемпионатом мира», — рассказал Чужков в беседе с RT.

Он также объяснил, за счёт чего команде, несмотря на такой состав, удаётся показывать хорошие результаты.

«Во-первых, за счёт желания, во-вторых, ребята хорошо готовы физически и выполняют тренерскую установку на игры», — добавил голкипер.

Ранее Чужков оценил игру Дениса Пархоменко в воротах сборной России по пляжному футболу.

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