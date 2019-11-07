Чужков рассказал, за счёт чего сборная России успешно выступает на Межконтинентальном кубке
- РИА Новости
«Экспериментальный состав. На этот турнир тренер дал отдохнуть практически всем лидерам перед чемпионатом мира», — рассказал Чужков в беседе с RT.
Он также объяснил, за счёт чего команде, несмотря на такой состав, удаётся показывать хорошие результаты.
«Во-первых, за счёт желания, во-вторых, ребята хорошо готовы физически и выполняют тренерскую установку на игры», — добавил голкипер.
Ранее Чужков оценил игру Дениса Пархоменко в воротах сборной России по пляжному футболу.