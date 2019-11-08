Безголевая серия российского форварда Ничушкина в НХЛ достигла отметки в 85 матчей

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не сумел поразить ворота соперников в 85-м матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

В прошедшем 8 ноября матче «Колорадо» с «Нэшвилл Предаторз», завершившемся победой «Эвеланш» со счётом 9:4, Ничушкин провёл на льду 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями.

Безголевая серия 24-летнего российского форварда достигла уже 85 матчей — 16 матчей в концовке сезона-2015/16, 57 поединков в прошлом регулярном чемпионате и 12 — в текущем.

В последний раз Ничушкин забивал в НХЛ в марте 2016 года, в матче «Даллас Старз» с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее сообщалось, что шайба Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.