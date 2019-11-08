Шайба Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Анисимова и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Лос-Анджелеса» забили Джастин Браун и Тайлер Тоффоли. Илья Ковальчук записал в свой актив голевой пас.

Победу «Оттаве» принесли шайбы Энтони Дюклера, Артёма Анисимова и Жана-Габриэлья Пажо, забившего в овертайме. В активе Никиты Зайцева — голевой пас.

Ранее сообщалось, что четвёртая шайба Гусева в сезоне не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари».

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