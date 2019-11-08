Четвёртая шайба Гусева в сезоне не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Флэймз» принесли шайбы Дерека Райана, Шона Монахана, Микаэля Баклунда, Ноа Ханифина и Джонни Годро.
«Нью-Джерси» ответил голами Джека Хьюза и Никиты Гусева, для которого эта шайба стала четвёртой в 11 сыгранных им матчах нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Каролину» в матче НХЛ, Панарин и Бучневич набрали по два очка.