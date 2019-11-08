Четвёртая шайба Гусева в сезоне не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

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«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четвёртая шайба Гусева в сезоне не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Флэймз» принесли шайбы Дерека Райана, Шона Монахана, Микаэля Баклунда, Ноа Ханифина и Джонни Годро.

«Нью-Джерси» ответил голами Джека Хьюза и Никиты Гусева, для которого эта шайба стала четвёртой в 11 сыгранных им матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Каролину» в матче НХЛ, Панарин и Бучневич набрали по два очка.

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