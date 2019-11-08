Тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Трабзонспором» в матче Лиги Европы

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы с турецким «Трабзонспором», который завершился победой «быков» со счётом 3:1.

«Счёт 3:1, но эта победа не далась нам так просто. Мы рады, что победили, что идём дальше. Впереди ещё два матча, где у нас есть шанс побороться за выход из группы», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Матвеева, во втором тайме «Краснодар», имея преимущество в два мяча, старался играть по счёту, а действиям его подопечных немного не хватало свежести.

«Я думаю, что «Трабзонспор» оказался в нелёгкой ситуации. У них, как и у нас, много травмированных игроков. Всё бывает, это часть футбола. Через такое все проходят», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ.