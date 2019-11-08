Тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Трабзонспором» в матче Лиги Европы
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«Счёт 3:1, но эта победа не далась нам так просто. Мы рады, что победили, что идём дальше. Впереди ещё два матча, где у нас есть шанс побороться за выход из группы», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам Матвеева, во втором тайме «Краснодар», имея преимущество в два мяча, старался играть по счёту, а действиям его подопечных немного не хватало свежести.
«Я думаю, что «Трабзонспор» оказался в нелёгкой ситуации. У них, как и у нас, много травмированных игроков. Всё бывает, это часть футбола. Через такое все проходят», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче ЛЕ.