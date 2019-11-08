СМИ: Венгерские фанаты атаковали болельщиков ЦСКА на стадионе в Будапеште

Фанаты венгерского футбольного клуба «Ференцварош» атаковали болельщиков российского ЦСКА около входа в гостевой сектор стадиона «Групама Арена» в Будапеште, где в эти минуты проходит поединок группового раунда Лиги Европы между двумя клубами.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на очевидцев событий.

Отмечается, что нападавших было несколько десятков, а во время инцидента местные зрители выкрикивали антироссийские лозунги. Некоторые фанаты «Ференцвароша», атаковавшие болельщиков ЦСКА, имели при себе венгерскую символику 1940-х годов, когда страна была союзницей нацистской Германии во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что в Венгрии были задержаны несколько российских фанатов. Кроме того, из-за беспорядков в Будапеште была закрыта одна из веток городского метро.