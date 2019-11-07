В Венгрии задержаны несколько российских болельщиков

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Полиция Венгрии задержала в Будапеште несколько россиян после того, как в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе с представителями органов охраны правопорядка.
В Венгрии задержаны несколько российских болельщиков
  • © AFP

Об этом сообщили в российском посольстве в Венгрии.

«В настоящий момент сотрудники консотдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», — заявили там.

В ноябре 2018 года более 200 болельщиков задержали в Воронеже после матча 23-го тура Футбольной национальной лиги между местным «Факелом» и «Авангардом» из Курска.

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