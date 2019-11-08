В соцсетях сообщили, что инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»

Известный болельщик российского футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов сообщил, что, по имеющейся у него информации, потасовки в Будапеште между фанатами армейцев и местного «Ференцвароша» инициировали венгры.

«Для тех, кто считает, что фанаты ЦСКА «организовали беспорядки в Будапеште». Есть информация, что «Фради» (топ-бои «Ференцвароша») сами определили формат пересечений именно в городе и вообще выступили инициаторами событий. И начали эту тему ещё в Москве. За что боролись...» — написал Малосолов на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что в Венгрии были задержаны несколько российских фанатов. Кроме того, из-за беспорядков в Будапеште была закрыта одна из веток городского метро.