В соцсетях сообщили, что инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»

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Известный болельщик российского футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов сообщил, что, по имеющейся у него информации, потасовки в Будапеште между фанатами армейцев и местного «Ференцвароша» инициировали венгры.
В соцсетях сообщили, что инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»
  • Фанаты ЦСКА / © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«Для тех, кто считает, что фанаты ЦСКА «организовали беспорядки в Будапеште». Есть информация, что «Фради» (топ-бои «Ференцвароша») сами определили формат пересечений именно в городе и вообще выступили инициаторами событий. И начали эту тему ещё в Москве. За что боролись...» — написал Малосолов на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что в Венгрии были задержаны несколько российских фанатов. Кроме того, из-за беспорядков в Будапеште была закрыта одна из веток городского метро.

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