Кудашов заявил, что сборной России не хватило времени на подготовку к Кубку Карьяла

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Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение в стартовом матче Кубка Карьяла от команды Финляндии (3:4).
Кудашов заявил, что сборной России не хватило времени на подготовку к Кубку Карьяла
  • © РИА Новости

«Нахватали ненужных удалений. Конечно, надо улучшить игру в неравных составах. Следующий момент — это реализация. Создали достаточное количество шансов, чтобы побеждать сегодня. А так, по игре, молодые ребята старались, было много позитива. У нас есть дебютанты, кто немножко волновался, но в целом игра была нормальная. Команда выступала практически с листа, у нас не было возможности подготовиться как следует. Но проблемы мы знаем, попытаемся исправить. Свой дебют я оценивать не собираюсь. Во-первых, сборная России проиграла. Во-вторых, мы будем смотреть на команду», — сказал наставник после матча.

Матч против команды Финляндии на Кубке Карьяла стал дебютным для Алексея Кудашова во главе сборной России.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Финляндии в стартовом матче Еврохоккейтура.

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