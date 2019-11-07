Американский боец UFC рассказал, почему согласился на поединок с Волковым в Москве

Короткая ссылка
Грег Харди, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что не смог проигнорировать вызов российского бойца Александра Волкова.
Американский боец UFC рассказал, почему согласился на поединок с Волковым в Москве
  • @volkov_alex
  • Instagram

«Я хотел спасти бой для UFC. Естественно, когда вызов бросает кто-то наподобие такой легенды, как Александр Волков, я обязан его принять. Фанаты должны ждать настоящую войну. Я обожаю Россию, там потрясающие ребята. Будет кроваво и весело, настоящее шоу», — цитирует Грега Харди MMA Junkie.

Первоначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразилец Джуниор дос Сантос, но ему пришлось сняться с поединка из-за инфекции в ноге.

Ранее сообщалось, чем запомнились тренировки бойцов UFC в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить