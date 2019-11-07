Американский боец UFC рассказал, почему согласился на поединок с Волковым в Москве

Грег Харди, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что не смог проигнорировать вызов российского бойца Александра Волкова.

«Я хотел спасти бой для UFC. Естественно, когда вызов бросает кто-то наподобие такой легенды, как Александр Волков, я обязан его принять. Фанаты должны ждать настоящую войну. Я обожаю Россию, там потрясающие ребята. Будет кроваво и весело, настоящее шоу», — цитирует Грега Харди MMA Junkie.

Первоначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразилец Джуниор дос Сантос, но ему пришлось сняться с поединка из-за инфекции в ноге.

Ранее сообщалось, чем запомнились тренировки бойцов UFC в Москве.