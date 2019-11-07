Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Вратарь «Локомотива» Гилерме назвал причину своей ошибки в матче группового раунда Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Я старался справиться. Главное, что команда не почувствовала негатива от моей ошибки. Мы отлично отреагировали и показали, что являемся командой. Я чувствовал себя уверенно, уже собирался отдать мяч Миранчуку в атаку. Это как у форвардов — они видят мяч в воротах, ещё не забив гол», — сказал вратарь.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. Первый гол был забит в результате ошибки Гилерме, который выпустил мяч после удара со штрафного от Криштиану Роналду.

Ранее Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом».