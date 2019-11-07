Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что основной вратарь «Локомотива» и национальной команды страны Гилерме сумел психологически справиться со своей ошибкой в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и провёл встречу на высоком уровне.
Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»
  • РИА Новости

«Я это зову недочётом. Я его видел, он находится в хорошем психологическом состоянии. Самое главное — это не то, что случилось, а то, как он на неё отреагировал. А он отреагировал идеально. Матч потом провёл на высоком уровне, вопросов к нему нет», — цитирует Черчесова Sport24.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в четвёртом туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020.

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