Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что основной вратарь «Локомотива» и национальной команды страны Гилерме сумел психологически справиться со своей ошибкой в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и провёл встречу на высоком уровне.

«Я это зову недочётом. Я его видел, он находится в хорошем психологическом состоянии. Самое главное — это не то, что случилось, а то, как он на неё отреагировал. А он отреагировал идеально. Матч потом провёл на высоком уровне, вопросов к нему нет», — цитирует Черчесова Sport24.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в четвёртом туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020.