Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020
- РИА Новости
Сборная России по футболу представила комплект новой игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки стала компания Adidas.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
Россияне досрочно обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
Ранее сообщалось, что Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы.