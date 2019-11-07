Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020

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Состоялась презентация игровой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда страны сыграет на чемпионате Европы — 2020.
Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020
  • РИА Новости

Сборная России по футболу представила комплект новой игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки стала компания Adidas.

Россияне досрочно обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Ранее сообщалось, что Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы.

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