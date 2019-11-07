Черчесов заявил, что лично одобрил новую форму сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что принимал участие в проектировании дизайна новой формы команды.

«Я сам давал добро на форму. На чемпионат мира мы выбрали, что нам подходит, смотрели дизайн, сейчас тоже. Мы принимаем непосредственное участие, так что не может не нравиться то, что выбирали сами. Варианты не считал, ориентировался и по цвету, и по всему сопутствующему. Что касается вратарской формы, то она не изменилась», — заявил Черчесов.

Сборная России досрочно обеспечила себе участие на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020.