Смородская считает, что выступление «Локомотива» в ЛЧ можно назвать успешным

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клуб успешно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Смородская считает, что выступление «Локомотива» в ЛЧ можно назвать успешным
  • РИА Новости

«Мне понравился «Локомотив» вчера. Выглядели очень достойно, немного не дотерпели. Для ничьей не хватило удачи. Все игровые задачи они решили: «связали» главных форвардов, не дав в том числе Роналду ничего сделать. Такая игра взбодрит «Локомотив». Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным. Секрет хорошей игры коллектива в том, что сложилась команда амбициозных людей, которые хотят себя показать и сделать хорошо. Молодцы, поздравляю их», — цитирует Смородскую «РБ-Спорт».

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в четвёртом туре Лиги чемпионов со счётом 1:2. Команда занимает последнее место в группе, имея три набранных очка после четырёх туров.

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