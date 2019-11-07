Японский боксёр Иноуэ победил Донэра и выиграл турнир WBSS в легчайшем весе

Японец Наоя Иноуэ стал чемпионом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшей весовой категории.

В финальном поединке японец одержал победу над филиппинцем Нонито Донэром единогласным решением судей. Иноуэ сохранил титулы чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и журнала The Ring. Также он завоевал чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super.

Иноуэ одержал 19-ю победу в 19 поединках, Донэр уступил в шестой раз при 40 победах.

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