Тренер Ковалёва считает, что россиянин провёл достойный бой с Альваресом

Бадди Макгирт, наставник экс-чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, остался доволен выступлением подопечного в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Хочу поприветствовать Сергея. В субботу он сумел превзойти ожидания боксёрского мира. Для обоих боксёров этот поединок получился сложным. Мы пришли и сделали то, что собирались. Мы принесли с собой настоящий ад и джеб. Сергей, наслаждайся времяпровождением с семьёй до тех пор, пока мы не вернулись в зал», — написал в Instagram Макгирт.

Сергей Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, лишившись титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации.

Ранее американский чемпион раскритиковал Ковалёва за бой с Альваресом.