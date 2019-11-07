Тренер Ковалёва считает, что россиянин провёл достойный бой с Альваресом

Короткая ссылка
Бадди Макгирт, наставник экс-чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, остался доволен выступлением подопечного в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Хочу поприветствовать Сергея. В субботу он сумел превзойти ожидания боксёрского мира. Для обоих боксёров этот поединок получился сложным. Мы пришли и сделали то, что собирались. Мы принесли с собой настоящий ад и джеб. Сергей, наслаждайся времяпровождением с семьёй до тех пор, пока мы не вернулись в зал», — написал в Instagram Макгирт.

Сергей Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, лишившись титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации. 

Ранее американский чемпион раскритиковал Ковалёва за бой с Альваресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить