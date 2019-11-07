Брат Нурмагомедова ответил, чем питается после сгонки веса

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал о том, что позволяет себе съесть после процедуры сгонки веса.

«У меня был случай, когда я в самолёте набрал себе конфет, которые раздавали стюардессы, чтобы съесть после взвешивания. А потом забыл про них. Такое часто происходит: хочешь чего-то конкретного, а потом поешь и перестаёшь об этом думать», — заявил спортсмен в интервью RT.

По его мнению, после сгонки веса не стоит резко менять режим питания.

«Нужно есть не спеша и очень аккуратно. Поэтому моя диета после взвешивания практически не отличается от той, которой я придерживаюсь во время сгонки веса», — добавил Нурмагомедов.

Ранее боец рассказал о своей подготовке к бою с немцем Давидом Завадой.