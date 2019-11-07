Абубакар Нурмагомедов рассказал о советах Хабиба
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«Да, он помогал, даже участвовал в процессе весогонки, уделял внимание каждой мелочи. Давал советы по поводу диеты, режима дня, говорил, каким тренировкам стоит уделить внимание. Кроме него, со мной были Ислам Махачев и Ислам Мамедов. Все вместе готовимся к этим выходным», — заявил Нурмагомедов в интервью RT.
9 ноября россиянин встретится с немцем Давидом Завадой в рамках турнира UFC Fight Night.
Ранее боец рассказал, что бы сделал при встрече с Макгрегором.