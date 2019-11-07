Зеппельт заявил, что в допинговом деле России появились новые отягчающие обстоятельства

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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что к России могут быть применены самые серьёзные санкции, если информация о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории будет подтверждена.
Зеппельт заявил, что в допинговом деле России появились новые отягчающие обстоятельства
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«У России новые отягчающие обстоятельства в связи с возможной манипуляцией данными московской лаборатории. Предполагается, что WADA порекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпийских игр, если подтвердятся данные о фальсификациях», — написал Зеппельт в Twitter.

В настоящее время специалисты WADA изучают объяснения России о несоответствии базы данных московской лаборатории и информации, имеющейся у агентства.

Ранее Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было.

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