Махачев допустил, что в будущем Нурмагомедов согласится на реванш с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев порассуждал на тему повторного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас есть принципиальный поединок с Фергюсоном, а потом — почему бы и нет? Думаю, если Макгрегору предложат реванш в Москве, он вернётся. Интересна ли идея Нурмагомедову побить Конора в Дублине? Думаю, нет», — цитирует Махачева «Чемпионат».

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. С тех пор ирландец не выходил в октагон.

Ранее российский боец прокомментировал оскорбления Макгрегора.