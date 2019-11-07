Российский боец об оскорблениях Макгрегора: его несёт не в ту сторону

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Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко считает, что Конор Макгрегор переборщил, оскорбив дагестанцев на пресс-конференции в Москве.
Российский боец об оскорблениях Макгрегора: его несёт не в ту сторону
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«В последнее время его несёт не в ту сторону, он переходит все границы. Если бы его здесь встретили, всё могло закончиться плачевно. Конору необходимо поставить мозги на место», — заявил Хандожко в интервью RT.

По мнению бойца, ирландец пытается выбить себе реванш с Нурмагомедовым, но вряд ли у него это получится.

«Эти попытки смотрятся жалко и нелепо. Конору было бы логичнее больше думать о спорте, выиграть несколько поединков. Макгрегор — боец высокого уровня. Имея в своём активе серию побед, он смог бы надеяться на реванш. Сейчас это смотрится очень нелепо», — добавил Хандожко.

Ранее Хандожко прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что в его адрес поступали угрозы от неизвестных из-за решения встретиться с Рустамом Хабиловым на турнире UFC Fight Night.

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