Хандожко прокомментировал информацию о поступавших в его адрес угрозах
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«Эта информация была преувеличена. Были скорее не угрозы, а небольшой хейт. Да, в комментариях были неадекватные школьники, но подобное случалось и ранее. Рустам — медийный человек, много людей следят за ним в социальных сетях. Видимо, таким образом они решили поддержать его. Но в интернете это нормально. Не обращаю на это внимания», — заявил Хандожко в интервью RT.
Он также признался, что не придавал значения реакции самого Хабилова на объявление боя.
«У каждого своё мнение. Если ему не понравилось, то что поделаешь. Он может выступать с критикой этого поединка, но в субботу мы войдём в клетку. Думаю, после гонга мы всё обсудим и забудем об этом неприятном инциденте», — добавил Хандожко.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Москве.