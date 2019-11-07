Хандожко прокомментировал информацию о поступавших в его адрес угрозах

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что в его адрес поступали угрозы от неизвестных из-за решения встретиться с Рустамом Хабиловым на турнире UFC Fight Night.

«Эта информация была преувеличена. Были скорее не угрозы, а небольшой хейт. Да, в комментариях были неадекватные школьники, но подобное случалось и ранее. Рустам — медийный человек, много людей следят за ним в социальных сетях. Видимо, таким образом они решили поддержать его. Но в интернете это нормально. Не обращаю на это внимания», — заявил Хандожко в интервью RT.

Он также признался, что не придавал значения реакции самого Хабилова на объявление боя.

«У каждого своё мнение. Если ему не понравилось, то что поделаешь. Он может выступать с критикой этого поединка, но в субботу мы войдём в клетку. Думаю, после гонга мы всё обсудим и забудем об этом неприятном инциденте», — добавил Хандожко.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Москве.