Имадаев рассказал, кто мог бы победить в бою между Нурмагомедовым и Сен-Пьером
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«Думаю, Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера. Хабиб — молодой и более заряженный боец, в то время как Жорж уже стар. В молодости канадец выступал на высочайшем уровне и на голову превосходил своих визави, но с тех пор прошло много времени», — заявил Имадаев в интервью RT.
Ранее российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко выразил мнение, что Конор Макгрегор переборщил, оскорбив дагестанцев на пресс-конференции в Москве.