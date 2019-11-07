Имадаев рассказал, кто мог бы победить в бою между Нурмагомедовым и Сен-Пьером

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Российский боец полусреднего веса UFC Зелим Имадаев предположил, кто стал бы победителем в возможном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.
Имадаев рассказал, кто мог бы победить в бою между Нурмагомедовым и Сен-Пьером
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«Думаю, Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера. Хабиб — молодой и более заряженный боец, в то время как Жорж уже стар. В молодости канадец выступал на высочайшем уровне и на голову превосходил своих визави, но с тех пор прошло много времени», — заявил Имадаев в интервью RT.

Ранее российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко выразил мнение, что Конор Макгрегор переборщил, оскорбив дагестанцев на пресс-конференции в Москве.

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