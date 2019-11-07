Льорис перенёс операцию на локте и вернётся в строй в начале 2020 года

Голкипер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции по футболу Уго Льорис перенёс операцию на локте.

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», изначально медицинский штаб клуба не планировал хирургического вмешательства, однако дополнительное обследования выявило такую необходимость.

По прогнозам клубных врачей, 32-летний француз сможет приступить к тренировкам в начале 2020 года.

Льорис получил травму в матче восьмого тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Он неудачно приземлился на руку и покинул поле в кислородной маске на носилках уже на третьей минуте встречи, завершившейся разгромным поражением его команды.

Ранее сообщалось, что FA отменила красную карточку Сон Хын Мина за фол на получившем тяжёлую травму Гомеше.