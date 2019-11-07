Колобков назвал очень сложной ситуацию вокруг данных московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков по итогам визита на Всемирную антидопинговую конференцию в польской Катовице рассказал о ситуации, сложившейся вокруг выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Я скажу откровенно — ситуация очень сложная. Очень большой интерес к этому вопросу. Понятно, что все заинтересованы. Уверен, наши партнёры в МОК, в WADA, в других организациях и федерациях смогут закончить всю эту тему и смогут нормально заниматься развитием спорта. Действительно, эта тема уже затянулась и всем надоела», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было.