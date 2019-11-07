Колобков: Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой
- РИА Новости
«Юрий Александрович много разной информации говорит, мне очень сложно следить за всеми его интервью. Хочу сказать одно: после принятия новых документов у российской антидопинговой организации очень много работы по защите чистых спортсменов и связанных с допингом. Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой, а не интерпретировать те документы, в которых нет информации, которую он озвучивает», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
Ранее Ганус заявил, что РУСАДА стало заложником разрушительных шагов руководителей спорта России.