Колобков: Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой

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Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о комментариях генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса относительно ситуации вокруг выявления несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
Колобков: Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой
  • РИА Новости

«Юрий Александрович много разной информации говорит, мне очень сложно следить за всеми его интервью. Хочу сказать одно: после принятия новых документов у российской антидопинговой организации очень много работы по защите чистых спортсменов и связанных с допингом. Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой, а не интерпретировать те документы, в которых нет информации, которую он озвучивает», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее Ганус заявил, что РУСАДА стало заложником разрушительных шагов руководителей спорта России.

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