Колобков: Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о комментариях генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса относительно ситуации вокруг выявления несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Юрий Александрович много разной информации говорит, мне очень сложно следить за всеми его интервью. Хочу сказать одно: после принятия новых документов у российской антидопинговой организации очень много работы по защите чистых спортсменов и связанных с допингом. Ганусу нужно заняться непосредственно своей работой, а не интерпретировать те документы, в которых нет информации, которую он озвучивает», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее Ганус заявил, что РУСАДА стало заложником разрушительных шагов руководителей спорта России.