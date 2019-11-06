Ганус: РУСАДА стало заложником разрушительных шагов руководителей спорта России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, что организация является заложником разрушительных действий со стороны некоторых руководителей российского спорта.

«РУСАДА — независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта», — цитирует Гануса ТАСС.

Он отметил, что РУСАДА не участвовало в процессе передачи данных московской лаборатории и не хочет быть ответственным за ошибки других лиц.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Ганус попросил WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА.