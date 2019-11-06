Ганус: прошу WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к комитету по соответствию и исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу вынесения решения по статусу его организации.
Ганус: прошу WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА
  • РИА Новости

«Прошу комитет по соответствию и исполком WADA проявить мудрость и дифференцированный подход при решении этого вопроса», — цитирует Гануса ТАСС.

Он подчеркнул, что РУСАДА не имеет отношения к появлению изменений в базе данных московской лаборатории, и попросил WADA акцентировать на этом внимание.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее министр спорта России Павел Колобков опроверг слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA.

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