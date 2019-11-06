Ганус: прошу WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА
- РИА Новости
«Прошу комитет по соответствию и исполком WADA проявить мудрость и дифференцированный подход при решении этого вопроса», — цитирует Гануса ТАСС.
Он подчеркнул, что РУСАДА не имеет отношения к появлению изменений в базе данных московской лаборатории, и попросил WADA акцентировать на этом внимание.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.
Ранее министр спорта России Павел Колобков опроверг слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA.