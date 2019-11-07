Рэмзи извинился перед Роналду за «украденный» гол в матче с «Локомотивом»

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи извинился перед форвардом Криштиану Роналду за гол в матче с московским «Локомотивом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Рэмзи извинился перед Роналду за «украденный» гол в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересёк линию. Я извинился перед Криштиану», — приводит слова Рэмзи Goal.

На третьей минуте голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме не сумел удержать в руках мяч после удара со штрафного в исполнении Роналду. В результате мяч прокатился у него между ног на линию ворот, где его добил Рэмзи, на которого и записали гол.

Ранее голкипер «Ювентуса» высказал мнение о причине ошибки вратаря «Локомотива» в матче ЛЧ.

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