Рэмзи извинился перед Роналду за «украденный» гол в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересёк линию. Я извинился перед Криштиану», — приводит слова Рэмзи Goal.
На третьей минуте голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме не сумел удержать в руках мяч после удара со штрафного в исполнении Роналду. В результате мяч прокатился у него между ног на линию ворот, где его добил Рэмзи, на которого и записали гол.
Ранее голкипер «Ювентуса» высказал мнение о причине ошибки вратаря «Локомотива» в матче ЛЧ.