Голкипер «Ювентуса» считает, что Гилерме ошибся из-за мокрого поля

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Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал ошибку вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Голкипер «Ювентуса» считает, что Гилерме ошибся из-за мокрого поля
  • РИА Новости

«Я подумал, хорошо, что это был он, а не я. Поле было очень мокрое. У меня много раз случались такие же проблемы. Мне жаль его», — цитирует Щенсны Polsat Sport.

На третьей минуте Гилерме не сумел удержать в руках мяч после удара со штрафного в исполнении Криштиану Роналду. В результате игровой прокатился у него между ног на линию ворот, где его добил Аарон Рэмзи.

«Ювентус» в Москве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1, забив победный мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее Щенсны заявил, что «Локомотив» установил высокую планку в матче ЛЧ с «Ювентусом».

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