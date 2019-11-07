Щенсны заявил, что «Локомотив» установил высокую планку в матче ЛЧ с «Ювентусом»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Щенсны заявил, что «Локомотив» установил высокую планку в матче ЛЧ с «Ювентусом»
  • РИА Новости

«Следует признать, что «Локомотив» играл хорошо. Они установили высокую планку. Слава богу, что в конце матча смогли забить. Возможно, ничья была бы более справедливым исходом», — приводит слова Щенсны Polsat Sport.

«Ювентус» в Москве обыграл «Локомотив» со счётом 2:1, забив победный мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри объяснил замену Криштиану Роналду в матче с «Локомотивом».

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