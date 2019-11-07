СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса»

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Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА и казанский «Ак Барс» произвели обмен игроками.
СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса»
  • ©ak-bars.ru

Как сообщает пресс-служба СКА, в клуб из Петербурга перешёл защитник Игорь Ожиганов, а в «Ак Барсе» теперь продолжат карьеру нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников.

В нынешнем сезоне Ожиганов принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал восемь (1 + 7) очков.

В активе Рукавишникова два (0 + 2) очка в 22 матчах, Тихонов набрал одно (1 + 0) очко в девяти играх.

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