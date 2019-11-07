Колобков: самое главное по Олимпиаде связано с подготовкой, остальные вопросы решаются в другом формате

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о ситуации вокруг допуска россиян до предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Самое главное по Олимпиаде связано с подготовкой, остальные вопросы решаются в другом формате. Уже больше 100 спортсменов отобрались на Игры. Думаю, будет около 400. От Олимпиады стоит ждать хороших результатов, наши спортсмены на протяжении четырёх лет готовились, показывали высокие результаты», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее глава WADA Крейг Риди выразил уверенность, что решение по участию россиян в ОИ-2020 будет принято заблаговременно.